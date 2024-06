A imigração japonesa no Brasil, celebrada ontem (18), foi lembrada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que criou uma Frente Parlamentar Brasil/Amazonas/Japão e o Dia da Imigração Japonesa no Amazonas. A chegada dos primeiros imigrantes japoneses foi impulsionada por um acordo entre o governo japonês e o brasileiro, com o objetivo de suprir a demanda por mão de obra nas lavouras de café. Em 18 de junho de 1908, o navio Kasato Maru aportou no porto de Santos, trazendo os primeiros 781 imigrantes japoneses ao Brasil.

Os discursos na tribuna do plenário giraram em torno do Dia da Imigração Japonesa como uma ocasião para reconhecer e celebrar a herança e as inúmeras contribuições da comunidade nipo-brasileira ao Brasil.

“É um dia para refletir sobre o impacto positivo da imigração na formação da identidade multicultural do país e para fortalecer os laços de amizade e cooperação entre o Brasil e o Japão. Em 4 de janeiro de 2024 foi sancionada pelo governador Wilson Lima, Lei que institui o dia 20 de junho como o Dia da Imigração Japonesa no Amazonas”, disse o deputado estadual João Luiz (Republicanos), que é o coordenador do Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas (Nuriam) na Aleam.

“Aqui no Amazonas, a imigração desse povo tem origem em 1930 com os primeiros japoneses que chegaram a Maués. No nosso estado, eles têm até hoje uma grande importância no setor primário e por meio da Zona Franca de Manaus contribuem para o desenvolvimento econômico local, onde geram empregos’, afirmou.

O deputado informa, ainda, que na próxima quinta-feira (20), a Aleam realizará uma Sessão Especial em homenagem ao Dia da Imigração Japonesa no Amazonas.

O deputado Mário César Filho (UB) apresentou o Projeto de Resolução Legislativa nº 81 de 2023, que aguarda emissão de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), com a finalidade de promover o fortalecimento das relações políticas, comerciais e culturais entre o Estado do Amazonas, a República Federativa do Brasil

e o Japão.

“Meu objetivo é representar os interesses do povo amazonense, incentivando o desenvolvimento econômico e social através dessas parcerias estratégicas”, explicou.

Atualmente, a comunidade nipo-brasileira é uma das mais influentes no país, com uma presença significativa nos estados de São Paulo e Paraná.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2016, em um universo de 46,8 milhões de nomes de brasileiros analisados, 315.925, ou 0,7%, tinham o único ou o último sobrenome de origem japonesa. Isso ilustra a profunda integração e impacto dos descendentes japoneses na sociedade brasileira.

