Uma pesquisa feita pelo Observatório do Clima mostra que oito das dez cidades que mais emitem gases de efeito estufa estão na Amazônia. A principal fonte das emissões, de acordo com os especialistas, é o desmatamento.

Os outros dois municípios são os maiores do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro.

A descoberta é resultado de um cálculo das emissões desses gases em todos os 5.570 municípios brasileiros por duas décadas, de 2000 a 2019.

Quatro cidades do ranking ficam no Pará, incluindo a líder da lista, Altamira (830 km de Belém). De acordo com o estudo, se esse município fosse um país, seria o 108° do mundo com mais emissões, à frente da Suécia e da Noruega.

Os dez municípios que mais emitiram gases estufa em 2019 foram: Altamira (PA), São Félix do Xingu (PA), Porto Velho (RO), Lábrea (AM), São Paulo (SP), Pacajá (PA), Novo Progresso (PA), Rio de Janeiro (RJ), Colniza (MT) e Apuí (AM).

Entretanto, o Observatório aponta que Altamira, como o maior município brasileiro, é também o que mais remove carbono da atmosfera.

"O levantamento destaca a importância de criar e manter Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI)", disse a entidade em nota.

Além disso, a organização destacou que a plataforma MapBiomas Alerta, que reúne imagens de satélite de diversos sistemas, aponta que 98% do desmatamento na região é ilegal.