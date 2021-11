Avalie o post

AMAZONAS - Cerca de 93 vagas de emprego estão disponíveis para esta quinta-feira (04). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer. Confira as vagas.

20 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter curso de TBO, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em rotinas administrativas, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: REPOSITOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter CNH categoria E, curso de direção defensiva, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CALDEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter curso de NR13 atualizado, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CUIDADOR (A) DE IDOSO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter curso de cuidador de idoso atualizado, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em vendas de eletrônicos, smartphones, camas, colchões, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: DESIGNER GRÁFICO – PCD

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Design;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em rotinas administrativas, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D, ter noções básicas de mecânica e primeiros socorros, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido a atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: EDUCADOR AMBIENTAL – PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo ou cursando Ensino Superior;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido a atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

Fonte