Avalie o post

A advogada também desabafou e disse que já passou por situações ruins

São Paulo – Deolane Bezerra usou as redes sociais para comentar as declarações de Viih Tube sobre o relacionamento dela com Lipe Ribeiro. Sem citar o nome dos dois, a viúva de MC Kevin criticou a atitude do influenciador e de relações abusivas em geral.

(Foto: Reprodução/Instagram)

“Mulherada do meu Instagram, vamos ter uma conversa aqui? Eu vi algumas coisas que saíram na Internet ontem e confesso que eu fiquei pensativa. Vamos trocar um papo aqui nosso… Por que os homens sempre culpam as mulheres pelas atitudes deles? Me digam. Sempre a mulher sai como a perturbada das ideias. Por que, hein, gente?”, começou Deolane em vídeos postados nos stories do Instagram.

Em outra publicação, a advogada também desabafou e disse que já passou por situações ruins.

“Eu vou falar para vocês, eu já me senti culpada por coisas que eu nunca fiz e não quero repetir isso nunca mais na minha vida. Porque eu não estou doida! Muitas coisas que eu já passei eu não passo nunca mais! Mulherada, repensem pelo amor de Deus! Eu vou ficar solteira muito tempo, mas antes de se envolver com qualquer coisa… O negócio tá sério, tá feia a coisa, viu?”, completou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte