O trânsito na avenida Torquato Tapajós, em Manaus, sofrerá alterações neste domingo (3/8) por conta da demolição da passarela localizada em frente à estação de transferência Santos Dumont, na zona Centro-Oeste. Das 7h às 17h, o tráfego de veículos no sentido Centro/Bairro será desviado para dentro da própria estação, com apoio de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que estarão no local para orientar condutores e garantir a fluidez da via.

A intervenção será realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com o uso de um guindaste. A previsão é que o serviço seja concluído no mesmo dia, liberando o avanço das obras para a construção de uma nova estrutura no local.

A demolição será feita com o auxílio de um guindaste e deve ser concluída ainda no domingo, permitindo o avanço do cronograma de reconstrução da nova passarela. A antiga estrutura foi danificada no dia 6 de julho, após ser atingida por uma carreta-cegonha que transportava maquinário pesado e desrespeitou a sinalização de altura máxima permitida.

A nova passarela será construída em estrutura pré-fabricada, com 5,50 metros de altura — um metro a mais que a anterior —, e terá padrão reforçado de segurança e acessibilidade para os pedestres. Segundo a Prefeitura, o investimento será feito integralmente com recursos municipais, embora a gestão siga buscando o reembolso dos valores por vias legais.

A expectativa é que a nova estrutura traga mais segurança para quem circula diariamente pela região e que o fluxo viário seja normalizado o quanto antes. Caso necessário, o IMMU também poderá fazer ajustes temporários nos itinerários de ônibus que passam pela via durante o período da intervenção.