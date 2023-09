O decreto presidencial que define os critérios de investimento nas ações de preservação do bioma amazônico foi publicado no Diário Oficial da União, na edição de desta terça-feira (6).

Ontem, durante a celebração do Dia da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a destinação de R$600 milhões de recursos do Fundo Amazônia para municípios que sejam considerados prioritários nas ações de prevenção, monitoramento e controle para redução do desmatamento e da degradação florestal.

As ações se somam à política de desenvolvimento sustentável que o governo federal vem construindo desde o início do ano, com medidas que reduziram em 66% os alertas de desmatamento na Amazônia.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, tem sido enfática quando trata da importância da região para a atual política de governo.

Na véspera do 7 de setembro, que celebra a Independência do país, ela declarou em suas redes sociais que “a real independência do Brasil depende do destino que daremos para a Amazônia.

E como o Brasil detém 60% do bioma amazônico, então podemos dizer que o futuro da humanidade e as condições de vida no mundo também dependem do Brasil.”

O post Decreto com critérios para investimentos do Fundo Amazônia é publicado apareceu primeiro em Portal Você Online.