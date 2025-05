Deborah Hernani, jovem que emocionou o Garantido, morre aos 23 anos após luta contra câncer

Visuliazação: 9

Faleceu nesta quarta-feira (15/05), aos 23 anos, a jovem Deborah Hernani, que ficou conhecida nacionalmente após compartilhar sua emocionante trajetória de luta contra um câncer raro e agressivo: um sarcoma que atingiu a medula óssea, descoberto tardiamente após sintomas como dores lombares e paralisia nas pernas. O caso comoveu milhares de pessoas nas redes sociais e foi destaque em veículos de imprensa como a Marie Claire.

Deborah, que enfrentava também um quadro de leucemia, encantou o público amazonense ao participar, em cadeira de rodas, de um ensaio do Boi Garantido neste ano em Manaus. Em uma das cenas mais tocantes da temporada, ela foi homenageada ao lado da arena por um integrante com a indumentária do boi vermelho, símbolo da cultura parintinense. O vídeo viralizou e emocionou torcedores de todas as cores.

Na semana passada, a jovem recebeu no hospital a visita de itens oficiais do Boi Garantido, gesto que reafirmou o laço entre a arte popular e histórias de superação. “Nunca vai ser só sobre festa”, escreveu uma seguidora, ao compartilhar a imagem do encontro entre Deborah e o boi.

Ela compartilhava os momentos do tratamento nas redes sociais

Nascida em 26 de setembro de 2001, Deborah dividia nas redes sociais detalhes do seu tratamento e refletia sobre fé, dor e esperança. Em um dos trechos mais marcantes de seu relato à Marie Claire, afirmou: “Mesmo nos piores momentos, eu nunca deixei de me apegar à ideia de que minha vida tinha um propósito maior”.

A despedida foi marcada por comoção entre amigos, familiares e fãs do Festival de Parintins. Em nota de pesar, amigos destacaram a citação bíblica de 2 Timóteo 4:7: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”.

Deborah Hernani deixa um legado de coragem, ternura e resistência. Seu sorriso permanecerá eternizado na memória dos que acreditam que a cultura também é lugar de afeto, acolhimento e vida.