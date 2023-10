De virada, o Fluminense derrotou o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 4, por 2 a 1, pelo segundo duelo da semifinal da Libertadores. Os gols foram marcados por John Kennedy e Cano marcaram para a equipe carioca. Mercado anotou o único gol do Colorado na partida. As duas equipes emparam por 2 a 2 no primeiro duelo. Será a 2ª vez que o Fluminense disputará a final da Libertadores e tentará um título inédito. O adversário saíra do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors-ARG, que jogam nesta quinta-feira, 5, em São Paulo. A final será disputada no dia 4 de novembro, no Maracanã, sábado, no Rio de Janeiro. A palavra que define a histórica classificação do Fluminense é eficiência. Empurrado pela massa Colorada, o Inter tomou a iniciativa e dificultava o Fluminense, que chegou a passar mais de cinco minutos sem passar o meio de campo. Mas foi do Tricolor a primeira grande chance da partida, com Cano, de fora da área, mas Rochet defendeu. A resposta dos donos da casa foi à altura. Wanderson obrigou Fábio a fazer grande defesa. No escanteio cobrado por Alan Patrick, o goleiro do Fluminense se atrapalhou na saída do gol e trombou com Nino. Mercado ganhou pelo alto e colocou o Colorado na frente do placar. Fábio ainda evitou o segundo gol do Inter em tentativa de Maurício. A equipe comandada por Fernando Diniz ficava com a posse de bola, mas parava em uma defesa bem compactada. Cano chegou a acertar a trave ainda no final da primeira etapa, mas o bandeira havia assinalado impedimento.

Na segunda etapa, Martinelli e John Kennedy entraram nas vagas de Felipe Melo e Alexsander. A equipe seguia mais tempo com a bola e se expôs na defesa. Por sua vez, o Inter seguia neutralizando bem as investidas dos visitantes e controlava bem o jogo. Aí entra o velo ditado: quem não faz, leva. O Colorado teve duas oportunidades de matar o confronto. Aos 25 minutos, Enner Valencia cabeceou livre na área, mas mandou para fora. Sete minutos depois, o equatoriano saiu na cara de Fábio, mas mandou para a linha de fundo. Três minutos mais tarde, o castigo veio. Cano serviu John Kennedy, que deu toque por cima de Rochet e empatou o jogo. Não demorou muito para a virada acontecer. Yony González tocou para John Kennedy, que deixou Cano na cara do gol. O artilheiro desta edição não desperdiçou e virou para os cariocas. Abalado, o Inter foi se atirou ao ataque, mas não teve forças para, ao menos, levar a decisão para os pênaltis. As atenções das duas equipes voltam para o Campeonato Brasileiro. Os dois times entram em campo no domingo, 8, às 16h. O Fluminense fará o clássico contra o líder Botafogo, no Maracanã, no Rio. Já o Colorado fará o clássico contra o Grêmio, no Beira-Rio. Os duelos são válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.