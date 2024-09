Prefeito David Almeida fiscaliza obras finais de unidades de saúde na zona LesteO prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta segunda-feira (9), as obras de reforma de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), na zona Leste da capital.

Com a entrega prevista para o final de outubro, as estruturas fazem parte do programa que visa ampliar a rede de assistência da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A primeira unidade visitada pelo chefe do Executivo municipal foi a UBS Gebes Medeiros, no bairro Jorge Teixeira, que já alcança 85% de conclusão.

A estrutura será de porte 4, capaz de realizar até 1.200 atendimentos diários, com serviços de Atenção Primária à saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, visitas domiciliares, acompanhamento de programas sociais e ações de promoção e assistência à saúde materno-infantil, do adolescente, do adulto e do idoso.

“Essa unidade conta 1.507 metros de área construída, e temos aqui 85% da construção. É uma das maiores, talvez a maior UBS de Manaus, com entrega para o mês de outubro. E com isso, nós estamos transformando, ampliando as estruturas de unidades básicas de saúde para melhor servir a população”, disse o prefeito.

Ainda na zona Leste, no bairro Tancredo Neves, o prefeito vistoriou as obras na USB Leonor Brilhante, também em fase de conclusão.

O espaço foi ampliado e reestruturado para atender as demandas da população da zona, que é uma das maiores da capital, e tem previsão de entrega também para outubro.

Durante a fiscalização na estrutura, o prefeito destacou que a atual gestão é a que mais investe em saúde, aumentando a cobertura da Atenção Primária na cidade e melhorando a estrutura do serviço ofertado à população.

“É a saúde básica de Manaus recebendo investimentos, para que nós possamos melhorar o atendimento à população e ampliar a cobertura da nossa cidade”, completou Almeida.

