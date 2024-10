Neste domingo (27/10), o candidato David Almeida (Avante) exerceu seu direito de voto no segundo turno das eleições. Às 9h, ele chegou para votar na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada no Morro da Liberdade, local onde o prefeito nasceu e cresceu.

Acompanhado de sua filha, Fernanda Aryel, e de sua neta, Helena Rosa, David Almeida demonstrou a importância da participação cidadã em um momento tão decisivo para a capital amazonense. Ele destacou o trabalho realizado na gestão.

“Nossa gestão é uma gestão exitosa, cheia de entregas e eu quero que dizer nesse momento que a população decida aquele que vai continuar administrando a cidade de Manaus e fazendo as entregas que nós fizemos”, disse.

David também foi acompanhado pelo seu candidato a vice-prefeito, Renato Júnior; pelo vice-governador, Tadeu de Souza, e pelo atual vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta.

Como líder que sempre colocou as necessidades da população em primeiro lugar, David Almeida simboliza a voz e os anseios dos manauaras.

Em sua gestão, David Almeida tem trabalhado para atender às demandas do povo e promover melhorias significativas na vida de todos. Com sua postura acessível e engajada, o prefeito continua a ser uma figura central na luta por uma cidade mais justa e igualitária.

“Eu tenho certeza que essa eleição é a eleição do trabalho contra o nada, é a eleição das entregas contra as críticas, é a eleição dos resultados contra as fake news, mas eu sei que, em toda a história, o bem sempre vai vencer o mal, o trabalho vai vencer a desídia, e acima de tudo, vamos continuar à frente da prefeitura porque a população assim vai decidir e no final da tarde nós vamos estar todos comemorando, cantando o hino da vitória”, finalizou o prefeito.