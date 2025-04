Visuliazação: 0

O prefeito de Manaus, David Almeida, reuniu-se com os secretários municipais, nesta quarta-feira (9), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), para determinar empenho total e atuação integrada no processo de reordenamento e reocupação do Centro da capital amazonense.

A decisão faz parte de uma estratégia mais ampla da gestão municipal para revitalizar a área central da cidade, com foco no fortalecimento das atividades econômicas e na melhoria da infraestrutura urbana.

Durante a reunião, o prefeito enfatizou que acompanhará pessoalmente todas as etapas do projeto, e destacou a importância do envolvimento efetivo de todas as pastas.

“O Centro de Manaus precisa voltar a ser um espaço atrativo, seguro e funcional para moradores, comerciantes e visitantes. Essa é uma prioridade da nossa gestão e todos os secretários estão convocados a contribuir com ações concretas para essa transformação”, afirmou David Almeida.

O reordenamento faz parte do programa “Nosso Centro”, coordenado pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef) e pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Segundo o secretário da Semef, Clécio Freire, está sendo organizado o primeiro Seminário de Reordenamento do Centro, que será realizado nos dias 24 e 25 de abril, na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, adiantou que o evento contará com a apresentação de cerca de 13 secretarias municipais, além da participação do consultor Cláudio Marinho, idealizador do Porto Digital de Recife, referência nacional em projetos de revitalização urbana.

“A proposta é construir um documento oficial com uma matriz de ações e investimentos que norteará as políticas públicas para o Centro pelos próximos três anos e meio. Queremos oferecer respostas efetivas, estimular o comércio e devolver à população um centro histórico vivo e dinâmico”, disse Valente.

Com essa mobilização, a gestão David Almeida reafirma seu compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável, pautado no planejamento, na participação social e na valorização do patrimônio histórico da cidade.

