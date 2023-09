A Unidade Local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), do município de Pauini (923 quilômetros distante da capital), prepara extrativistas da zona rural do município para retomar a produção da borracha, alavancando a geração de emprego e renda no sul do estado.

Os 78 beneficiados que receberam o material necessário para a extração pertencem à Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas (Atramp) de Pauini, formada em sua maior parte moradores da região do Rio Pauini, e Rio Purus, além de aldeias indígenas.

“Em junho fizemos uma visita na região para cadastro do extrativistas, atualizamos os dados cadastrais e fizemos a doação do ‘kit-sangria’ para os beneficiados. A nossa projeção é extrair pelo menos 25 toneladas, sendo que atualmente, a associação já tem 4 toneladas em estoque”, explicou o técnico agrícola da UnLOC Pauini, Aristóteles da Costa Mamed.

Para o extrativista e presidente da Atramp, José Roberto de Lima, 34, o apoio do Idam neste momento, faz com que o trabalho se fortaleça e que todos possam trabalhar de forma mais segura.

“Ter o apoio do órgão que leva à assistência técnica e extensão rural do nosso lado faz com que a gente avance ainda mais no nosso trabalho. A gente acaba se fortalecendo com essa parceria, pois contamos com a disponibilidade dos técnicos do Idam em nos acompanhar em viagens, nos atendimentos para atualização cadastral e nos ajudando até com a logística”, pontuou.

Qualidade reconhecida

O material extraído pela Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas (Atramp), de Pauini, foi condecorado em março de 2023, durante a realização do 1º grande encontro estadual do extrativismo da borracha, em Manaus. De acordo com José Roberto, o reconhecido foi estendido aos seringueiros, parceiros e deu um novo rumo para os extrativistas.

“A nossa borracha foi condecorada com a borracha de melhor qualidade entre todas associações que estavam presentes. E para nós, foi motivo de muita alegria, pois mostra que o nosso trabalho, enquanto organização social na busca pela qualidade está sendo bem feito”, contou.

A condecoração garante para a associação, pelo menos mais um ano de venda para a Michelin, fabricante francesa de pneus.

“Se não for de qualidade, a Michelin compra um ano e o outro não. Então, esse reconhecimento nos deixa felizes e motivados, pois os parceiros, os seringueiros e todos os envolvidos estão trabalhando de forma correta para realmente alavancar a extração da borracha gerando emprego e renda na região”, finalizou.

