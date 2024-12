O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Yannick Bolasie, que jogou o Brasileirão 2024 pelo Criciúma. O jogador congolês, de 35 anos, chega ao time mineiro sem custos, uma vez que estava livre após o rebaixamento do Tigre para a segunda divisão. Bolasie firmou um contrato até o final de 2025, tornando-se o quarto reforço da equipe para a próxima temporada. Além disso, a Raposa se aproximou da contratação do lateral-direito Fagner, do Corinthians, por empréstimo.

Durante sua passagem pelo Criciúma, Bolasie se destacou no Campeonato Brasileiro, onde participou de 36 partidas, marcando oito gols e contribuindo com quatro assistências. Sua experiência no futebol internacional inclui passagens por clubes renomados da Inglaterra, Bélgica e Turquia. O atacante havia chamado a atenção de outros clubes, como Grêmio e Fluminense, que também estavam interessados em sua contratação. No entanto, foi o Cruzeiro que conseguiu garantir a assinatura do jogador, após a aprovação do técnico Fernando Diniz, que vê em Bolasie uma peça importante para o time.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já Fagner chega em baixa, após ter virado reserva do Corinthians na temporada. No entanto, sua saída do clube paulista surpreendeu a torcida, pois ele recentemente renovou seu contrato até o final de 2026. O Timão arcará com metade do salário do jogador durante sua estadia em Belo Horizonte.

Leia também

Vaquinha para pagar estádio do Corinthians empaca após início animador



Botafogo confunde Óscar Romero com irmão gêmeo do Corinthians e erra postagem de Natal



Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA