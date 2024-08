O Cruzeiro saiu com gostinho de três pontos do Barradão nesta segunda-feira (19), mas sabia que dava para mais. Já o Vitória, que viu Neris ser expulso ainda no primeiro tempo, não resistiu ao poderio ofensivo da Raposa e cedeu o empate no fim do jogo após abrir 2 a 0. Os gols de Osvaldo, Alerrandro e Dinneno desenharam o 2 a 2 que fechou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo cheio de alternativas.

O empate foi suficiente para tirar o Rubro-Negro da zona de rebaixamento, já que Corinthians e Fluminense se enfrentaram no último sábado (17) e empataram. O Rubro-Negro chegou aos 22 pontos e está na 16ª posição, com a mesma pontuação do time paulista, que é o 17º.

Já o Cruzeiro buscou esse valioso ponto fora de casa, mas segue fora do G-6. A Raposa chegou aos 36 pontos e é o 7º colocado, com dois a menos que o São Paulo, equipe que abre a zona de classificação para a Libertadores.

Agora, o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, pela volta das oitavas de finais da Sul-Americana, às 21h30 (horário de Brasília) dessa quinta-feira (22), no Mineirão. A ida terminou em vitória do time argentino por 1 a 0.

Já pelo Brasileirão, a Raposa encara o Internacional, às 19h (horário de Brasília) desse domingo (25), no Beira-Rio. O Vitória, por sua vez, duela contra o São Paulo na mesma data, às 18h30 (horário de Brasília), no Morumbis.

