Meninos ganharam peso e realizaram exames, além de tomarem vacina antirrábica

Manaus – Os irmãos Gleiçon Carvalho Ferreira, 9, e Glauco Carvalho Ferreira, 7, encontrados na mata após mais de 27 dias perdidos e transferidos na última quinta-feira(17), para Manaus, seguem internados no Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste (HPSC-ZO), com acompanhamento da equipe multidisciplinar, realização de exames e bom prognóstico. As informações são boletim médico do hospital.

(Foto: Reprodução)

Segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira(23), estava programado para esta quarta-feira(23), a aplicação da vacina antirrábica, e imunoglobulina humana antirrábica da Fundação de Medicina Tropical Dr Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

Ainda segundo as informações, o paciente Glauco evolui com cicatrização das lesões, aceitando pouca dieta oferecida, boa diurese, afebril, ainda apreensivo, colaborativo ao exames e redução da cefaleia. O peso hoje é de 18 kg.

Paciente Gleison evolui com cicatrização das lesões, afebril, lúcido, comunicativo, colaborativo ao exames, boa diurese e aceitando bem dieta oferecida. O peso atual é de 22 kg.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Fonte