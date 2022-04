Avalie o post

Manaus – Dois irmãos de cinco e sete anos foram resgatados após serem deixados trancados em um quarto escuro pelo próprio pai. O resgate foi feito na desta terça-feira (12), pelo Conselho Tutelar, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

O tio das crianças, depois de saber da situação denunciou ao Conselho Tutelar. Conforme a equipe, os pais são separados e as crianças estavam morando com o pai, que tem problemas com bebidas alcoólicas. Já a mãe possui transtornos mentais.

“Nós fomos no local e o tio dessas crianças já tinha levado elas para casa. As crianças apontaram que foram amarradas pelo pai como forma de castigo”, explicou o conselheiro tutelar Hildo Almeida.

As crianças passaram a noite amarrada em um quarto escuro. O pai saiu de casa para consumir bebidas alcoólicas e só abriu o local hoje de manhã quando as crianças foram para a escola.

Quando elas saíram da escola foram para a casa da avó materna, foi quando o tio soube do caso e denunciou o pai. As duas crianças foram conduzidas a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente(Depca).

Os irmãos ficarão sob responsabilidade do tio. O pai das crianças ainda não foi localizado e o caso segue sendo investigado.

source