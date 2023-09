Um novo boletim epidemiológico ampliado atualizado da Covid-19 no Amazonas, foi divulgado nesta quarta-feira (6). O documento – disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br – informa que, de 2 de julho a 2 de setembro último, com destaque para o período de 21 dias -entre 13 de agosto a 2 de setembro – a quantidade de casos confirmados da doença no estado subiu de 55 para 159 casos semanais.

Nesse período de 21 dias, foram confirmados casos em 11 municípios do estado: Manaquiri, Barcelos, Iranduba, Coari, Manaus, Tefé, Manacapuru, Tabatinga, Rio Preto da Eva, Careiro e Itacoatiara. De 2 de julho a 2 de setembro, a maioria dos casos foram registrados em adultos (20 a 59 anos), com 69% dos casos, seguido de pessoas jovens menores de 20 anos, com 16%.

Ainda de 2 de julho a 2 de setembro, foram registradas 47 hospitalizações por Covid-19 no Amazonas, sendo 36% em idosos na faixa etária de 60 anos ou mais. Entre os hospitalizados, 47% apresentaram pelo menos um fator de risco para a doença, como cardiopatias, hipertensão e doença renal crônica.

Dos 47 pacientes hospitalizados, 38 possuíam idade contemplada para vacinação contra a doença, que é de 6 meses ou mais. Desses 38, 26% não tinham tomado nenhuma dose da vacina contra a Covid-19.

Ainda de 2 de julho a 2 de setembro, houve o registro de um óbito por Covid-19 no Amazonas, em pessoa com idade de 60 anos ou mais com esquema vacinal desatualizado.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o dado é um alerta para a necessidade de enfatizar, mais uma vez, a importância da vacinação.

“O esquema vacinal contra a Covid-19 está disponível pelas secretarias municipais de saúde para quem tem idade de 6 meses ou mais. É importante que os municípios fortaleçam, ainda mais, a educação em saúde e a importância das pessoas se vacinarem. Todos devem verificar o esquema vacinal e verificar se precisam atualizá-lo”, ressalta Tatyana.

Para quem está com sintomas gripais, como tosse, coriza, febre, dor de garganta, diarreia, mialgia e/ou dor de cabeça, a orientação é buscar atendimento em um serviço de saúde mais próximo, evitar contato com outras pessoas e, se for sair de casa, usar máscara protegendo boca e nariz, além de manter a higiene das mãos.

Cobertura vacinal

A cobertura vacinal do esquema primário no Amazonas contra a Covid-19 é de 78,4%, considerando a população de 6 meses ou mais. Manaus apresenta cobertura de 92,3%.

Dos 61 municípios do interior do estado, 13 apresentam cobertura primária maior que 80%, 30 apresentam cobertura primária entre 50% a 80%, e 18 apresentam cobertura primária abaixo que 50%.

Vigilância Genômica

O monitoramento epidemiológico das linhagens circulantes pelo vírus SARS-CoV-2, da Covid-19, no Amazonas é realizado por meio de sequenciamento genético desde março de 2020, por meio de rastreio e contenção de novas variantes. De 2 de julho a 2 de setembro, a Vigilância Genômica destaca a circulação predominante da sublinhagem GK.1, da Ômicron.

O post Covid-19: número de casos sobe de 55 para 159 semanais no Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.