A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), foi premiada durante a realização do 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), entre os dias 25 e 28 de maio, em Brasília, onde apresentou um projeto em conjunto com a Universidade Federal do ABC (UFABC).

O evento discutiu os desafios e soluções para o saneamento e a sustentabilidade ambiental no Brasil, abordando temas fundamentais como manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, eficiência energética e mudanças climáticas.

O projeto é fruto do trabalho de pesquisa da gerente da Cosama de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), Adriana Ribeiro, em parceria com a professora da UFABC, Camila Arantes, no qual mostrou o uso da semente da árvore de Moringa oleifera, em conjunto com a Aloe vera, no tratamento da água do Rio Solimões, que banha o munícipio.

O trabalho tem a função de mostrar como uma tecnologia simples, natural e promissora pode ser trabalhada em comunidades de difícil acesso ao saneamento urbano, como indígenas e ribeirinhas que almejam tratamentos, trazendo a potabilidade e saúde.

“Agradeço imensamente a oportunidade de representar a Cosama nesse grandioso evento. Volto com a bagagem repleta de conhecimento, troca de experiências e ainda mais motivação para contribuir com o nosso trabalho em equipe. Parcerias em pesquisa são fundamentais para trazer avanços no saneamento do nosso estado” destaca Adriana Ribeiro, responsável pela pesquisa.

Esse processo faz parte do plano anual da Companhia em incentivar e viabilizar estudos e treinamentos de seus colaboradores.

A diretora-presidente interina da Cosama, Deisiane Erculano, destaca o compromisso da Companhia em estar presente em eventos que reúnem especialistas e autoridades para debater soluções inovadoras aos desafios do saneamento e da sustentabilidade.

“Acreditamos que a presença dos nossos colaboradores em eventos como este é fundamental para trazer novas ideias, fortalecer o conhecimento técnico e impulsionar inovações que contribuam diretamente com o trabalho desenvolvido pelo governo do Amazonas, por meio da Companhia, nos 15 municípios onde atuamos”, ressaltou a gestora.

