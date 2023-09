O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (13), na calçada da avenida Margarida, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas e foi morta a tiros.

De acordo com informações repassadas aos policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os moradores da área encontraram o homem por volta das 6h quando caminhavam pela via. Ele estava com uma calça estilo militar e uma camisa amarela.

Testemunhas disseram que os suspeitos teriam passado de carro e ‘’jogado’’ o corpo no local. A polícia ainda apura a veracidade da informação.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).