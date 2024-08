As equipes da Operação Aceiro combateram, na noite da quarta-feira (14/08), um incêndio em área de vegetação no município de Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros da capital). A missão, coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), está em andamento, desde o mês de junho, no sul do estado e na região metropolitana de Manaus.

O acionamento para a ocorrência foi por volta das 19h30, e imediatamente as equipes de militares foram até o local e iniciaram o combate às chamas.

“A ação dos nossos bombeiros foi imediata. O local é uma área de loteamento, próximo de residências e esse trabalho rápido das equipes da Operação Aceiro impediu que as chamas chegassem próximo das casas. Boca do Acre é um dos municípios do sul do estado, onde temos atuado diariamente em ocorrências de incêndios”, relatou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

No combate ao incêndio, foram usados sopradores, bombas costais, abafadores e 400 litros de água. Desde o dia 3 de junho, a Operação Aceiro já combateu mais de 7 mil focos de incêndio no interior do Amazonas.