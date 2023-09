O Corinthians confirmou o favoritismo, neste domingo, 10, ao ganhar da Ferroviária por 2 a 1 e conquistar o pentacampeonato do Brasileirão Feminino. Após o empate sem gols no duelo de ida, o Timão contou com o apoio de 42.326 torcedores na Neo Química Arena – recorde de público no torneio – para vencer a equipe de Araraquara e colocar mais uma taça em sua galeria. O triunfo, é verdade, não foi tão fácil e contou com uma dose de drama em Itaquera, na zona Leste da capital paulista. Logo aos nove minutos, Mylena Carioca se antecipou à zagueira e testou para o fundo das redes, abrindo o placar para a Ferrinha. Martelando, as “Brabas” chegaram ao empate com Jheniffer, ainda no primeiro tempo, depois de cobrança de escanteio. Na etapa complementar, a pressão corintiana foi gigantesca, com finalizações de todos os jeitos. Coube a Tamires, aos 12 minutos, ter a tranquilidade para virar o placar. Já nos acréscimos, a Ferroviária ainda acertou a trave, mas não conseguiu levar a disputa às penalidades. Com o título, o Corinthians chega ao quinto título do Nacional, seguido da própria Ferroviária (2), além de Centro Olímpico, Rio Preto, Flamengo e Santos, com um troféu cada.

