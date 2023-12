O Sport Club Corinthians Paulista oficializou nesta terça-feira a venda do jovem atacante Felipe Augusto para o Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging, da Bélgica, por 3 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 16 milhões. O clube paulista ainda manterá 20% dos direitos do jogador em uma futura negociação. A transferência contou com a participação da atual e da futura diretoria do Corinthians, além do aval da comissão técnica de Mano Menezes.

Felipe Augusto, de 19 anos, foi formado nas categorias de base do Corinthians e disputou 29 jogos, marcando dois gols. Com a chegada de mais um atacante de peso e a permanência de Yuri Alberto, o jovem jogador ficaria sem espaço no time profissional. Diante disso, o clube optou por negociá-lo, visando reforçar o caixa.

O Corinthians agradeceu ao atleta pela sua trajetória no clube e desejou sucesso em sua carreira profissional. A venda de Felipe Augusto faz parte da estratégia do Corinthians em buscar peças experientes para o setor ofensivo, conforme prometido pela comissão técnica de Mano Menezes.

Com a negociação concluída, o Corinthians espera utilizar os recursos obtidos para investir em reforços e fortalecer o elenco para a próxima temporada. A venda de jovens jogadores tem sido uma prática comum no clube, que busca equilibrar as finanças e garantir o desenvolvimento de suas categorias de base.