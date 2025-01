Em jogo bastante movimentado, o Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1, neste domingo (19), em duelo da segunda rodada do Paulistão. Na sua estreia na Neo Química Arena em 2025, o Timão saiu em vantagem com Igor Coronado, levou o empate no segundo tempo, em gol de Daniel Amorim, mas garantiu o triunfo com Talles Magno. Ángel Romero ainda desperdiçou um pênalti quando a partida estava 1 a 0.

O Corinthians aumenta a sequência invicta e chega a nove jogos sem perder. O Timão, que havia batido o Bragantino na última quinta-feira, lidera o grupo A do Paulistão. Já o Velo Clube segue sem pontuar – a equipe já havia perdido na estreia para o Noroeste e está na lanterna do grupo D.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Água Santa, às 19h30 (horário de Brasília), novamente na Neo Química Arena. Já o Velo Clube encara o Bragantino, no mesmo dia, às 18h30 (horário de Brasília).

