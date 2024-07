Ramón Díaz começou bem sua jornada como técnico do Corinthians. Estreante da noite desta terça-feira (16), o argentino viu o time levar um susto no primeiro tempo, mas vencer o Criciúma de virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, e respirar um pouco na abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Claudinho abriu o placar para o time catarinense, e Romero e Cacá fizeram os gols corintianos no segundo tempo, em noite que também marcou as estreias do goleiro Hugo Souza – que fez grandes defesas – e do meio-campista Alex Santana. O Timão continua na zona de rebaixamento, mas mais perto dos principais rivais.

O resultado leva o Corinthians aos 15 pontos, em 17º lugar, com o mesmo número do Vitória, que ainda joga na rodada. O Criciúma estaciona nos 17 pontos e continua perto da zona de rebaixamento.

O Criciúma visita o Flamengo no próximo sábado (20), às 16h (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. Já o Corinthians viaja a Salvador para enfrentar o Bahia no domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Os dois jogos são válidos pela 18ª rodada do Brasileirão.

