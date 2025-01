Na contagem regressiva para o início do Campeonato Paulista, o Corinthians ainda não anunciou novas contratações para a temporada de 2025. A prioridade do clube tem sido a diminuição da folha salarial e a renovação de contratos com jogadores que se destacaram no ano anterior. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, explicou que os ajustes contratuais foram necessários para a manutenção da base que terminou bem o ano de 2024. “Você mexe com a folha, com o financeiro. Estávamos preocupados com isso e em dar tranquilidade para os atletas que estavam. Vamos analisar com mais calma as oportunidades que podem acontecer ao longo do caminho”, disse, em entrevista ao podcast oficial do Corinthians, o PoropoPOD.

Antes mesmo da virada do ano, o Corinthians acertou a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza, além de renovar os contratos do atacante Ángel Romero, do zagueiro Cacá e dos volantes Maycon e André Carrillo. O clube ainda está de olho na possibilidade de contratar mais um defensor, laterais para ambos os lados e mais um atacante para encorpar o elenco.

“Não vou dizer que não vamos contratar, claro que analisamos as carências do elenco, mas o torcedor pode ficar tranquilo. Você olha para cada posição e se sente tranquilo. Estamos dando uma oportunidade para o (Leo) Maná, que é um menino da base e terá oportunidade no Paulista. Outros atletas que terminaram a temporada com pouca minutagem também terão oportunidades. Vamos com calma, até para não trazer jogador sem que traga algo para a equipe”, continuou.

A tendência é que jovens do sub-20 ganhem chance nas primeiras partidas do Estadual enquanto a equipe se apronta para a fase preliminar da Libertadores, em 19 de fevereiro. Além do lateral-direito Leo Maná, outros que devem ser utilizados são o meia-atacante Kayque e o zagueiro Renato, que já treinaram com Ramón Díaz.

Fabinho também comentou sobre a saída do lateral-direito Fagner. O jogador de 35 anos estava na reserva e foi emprestado até o final da temporada para o Cruzeiro. A movimentação pegou os torcedores de surpresa, especialmente pela identificação do atleta com o clube paulista.

O executivo garante que a saída ocorreu com o aval de Ramón Díaz e em comum acordo entre com Fagner. “Quando você termina uma temporada, você conversa com o treinador e com a comissão para ter uma ideia de jogadores que serão mais ou menos utilizados. Não há mistério, todas as partes se entenderam bem. Você abre oportunidade para o Maná, e existe um fluxo de movimento financeiro em relação à folha”, comentou, elogiando o elenco logo em seguida.

“Conseguimos formar um grupo muito bacana de trabalho, muito qualificado. Essa competitividade faz a equipe ser forte, quem está jogando sabe que não pode dar ‘migué’, vai vir outro passando por cima. Estamos esperançosos por um grande ano para o torcedor.”

O Corinthians estreia no Paulistão nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O time alvinegro está no Grupo A, com Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Inter de Limeira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias