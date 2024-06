A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (3) os confrontos do mata-mata da Sul-Americana. O destaque é a possibilidade de o Corinthians enfrentar o Red Bull Bragantino nas oitavas de final. Segundo colocado em seu grupo, o time de Bragança Paulista participará de uma repescagem contra o Barcelona de Guayaquil, terceiro colocado em seu grupo na Libertadores. O vencedor deste embate enfrentará o Timão, que decidirá o duelo na Neo Química Arena. Até o momento, apenas dois jogos do playoff entre os segundos colocados da “Sula” e os terceiros da “Liberta” estão definidos: Bragantino x Barcelona e Athletico-PR x Cerro Porteño. Os demais confrontos aguardam a definição dos grupos do Internacional na Sul-Americana e do Grêmio na Libertadores. Assim como o Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro aguardam seus adversários. O Leão, aliás, pode ser o adversário mosqueteiro nas quartas de final. No ano pássado, a equipe cearense eliminou o clube paulista nas semifinais

Além das oitavas, o sorteio também definiu o chaveamento da competição até a grande final, que está marcada para o dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai. Os times líderes de seus grupos terão a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. As datas do playoff estão marcadas para a semana de 17 de julho, com os jogos de ida, e a semana de 24 de julho, com as partidas de volta. Já as oitavas de final terão os primeiros duelos em 14 de agosto e os confrontos decisivos em 21 de agosto.

Confira como ficou o mata-mata da Sul-Americana

É o caminho à #GrandeConquista! Estão definidos os cruzamentos das Oitavas de Final da CONMEBOL #Sudamericana 2024. pic.twitter.com/FqnZUMSovh — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 3, 2024

