O lateral-esquerdo Diego Palacios sofreu uma lesão no menisco do joelho e ficará afastado dos gramados por seis meses. Com isso, o Corinthians terá um importante desfalque nos próximos jogos. A lesão do jogador ocorreu durante a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Após ter deixado o campo com dores no joelho, exames puderam constatar a gravidade do machucado, que exigirá uma artroscopia para correção do problema. Mesmo com o procedimento cirúrgico, ele precisará de um bom tempo para se recuperar de forma adequada.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA