O Corinthians empatou por 0 a 0 com o Fluminense neste sábado, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo ganhou um simbolismo especial, pois ambos os times eram torcidos pelo apresentador Silvio Santos, que morreu no mesmo dia aos 93 anos. Em homenagem, o perfil oficial do Brasileirão apelidou o confronto de “Clássico Silvio Santos”. Nascido no Rio de Janeiro, Silvio era torcedor do Fluminense e também gravou uma marchinha intitulada “Coração Corinthiano”. O cenário era mais preocupante para o Corinthians, que, com o resultado, permanece fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição com 22 pontos. No entanto, a equipe paulista ainda corre o risco de entrar na zona de rebaixamento caso o Vitória pontue contra o Cruzeiro. O Fluminense, por sua vez, continua em situação delicada, ocupando a 18ª posição com 21 pontos, mas com um jogo a menos.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, às 21h30, na Neo Química Arena. No jogo de ida, o time paulista venceu por 2 a 1. Já o Fluminense enfrenta o Grêmio pela Libertadores, precisando reverter o placar de 2 a 1 conquistado pelo time gaúcho no primeiro confronto. O primeiro tempo foi marcado por uma homenagem a Silvio Santos, com um minuto de silêncio e imagens do apresentador sendo exibidas no telão do Maracanã. A música “Silvio Santos vem aí” foi tocada antes do início da partida.

Com a bola rolando, o jogo foi truncado, com ambas as equipes encontrando dificuldades para criar oportunidades de gol. O Corinthians tentou pressionar no início, mas logo precisou recuar e compactar sua defesa. Apesar disso, foi o time paulista que teve as melhores chances, com Matheuzinho e Pedro Raul ameaçando o gol tricolor. O Fluminense, comandado por Mano Menezes e dirigido neste jogo pelo auxiliar Sidnei Lobo, adotou uma postura mais defensiva, focando em evitar infiltrações e buscando contra-ataques rápidos. Sem o meia Ganso, o time carioca encontrou dificuldades para furar a defesa corintiana, que atuou com três zagueiros.

No segundo tempo, o Corinthians chegou a balançar as redes, mas o gol foi polemicamente anulado por falta na origem da jogada, após consulta ao VAR. O Fluminense melhorou, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gol. A última chance do jogo veio dos pés de Samuel Xavier, que cruzou para Lima, mas o jogador furou na finalização. No final, a partida terminou sem gols, deixando ambas as equipes em situações delicadas na tabela. Enquanto isso, quem sintonizou no SBT pôde acompanhar a reprise de um especial de 85 anos de Silvio Santos, em uma justa homenagem ao apresentador.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira