Rio de Janeiro – O Corinthians fez história neste domingo (21) ao conquistar o título da Libertadores Feminina após derrotar o Independiente Santa Fe (Colômbia) por 2 a 0 em partida disputada no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (Uruguai).

Na Libertadores, esse time nunca perdeu, seja em campo ou fora dele. Aqui é sangue no olho, é tapa na orelha. Para nós, todo jogo é o jogo da vida, porque o Corinthians nunca é brincadeira!

Pode fazer a festa, Fiel! NOSOTROS SOMOS MUY LOCAS POR TRI, AMÉRICA

Esta é a terceira conquista do Timão na competição, após as vitórias em 2017, sobre o Colo-Colo (Chile), e em 2019, sobre a Ferroviária.

A vitória do Corinthians começou a ser construída logo aos 9 minutos de partida em grande jogada de Adriana. A camisa 16 puxou contra-ataque e tocou para Vic, que lançou Portilho, que escorou para o meio da área, onde a mesma Adriana recebeu com liberdade para apenas conferir de cabeça.

E o Timão conseguiu ampliar um pouco antes do intervalo. Aos 41 minutos Zanotti lançou Tamires, que avançou pela esquerda e cruzou na medida para Gabi Portilho escorar para o fundo do gol.