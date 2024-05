O time do Corinthians reafirmou nesta quarta-feira (15), em nota divulgada a imprensa, que disponibilizará o CT Dr. Joaquim Grava para a utilização do Grêmio a partir de sexta-feira (17). Com isso, o time gaúcho treinará nas instalações do Corinthians para se preparem para o disputa dos jogos pela CONMEBOL até o dia (26) deste mês. Os jogos do Grêmio pela Libertadores serão no estádio Couto Pereira, que é do Coritiba, em Curitiba. As partidas serão contra o The Strongest, da Bolívia, e Estudiantes, da Argentina, nos dias (29) de maio e (8) de junho, pela Copa Libertadores da América. Já a partida contra Huachipato, ocorre no próximo dia (4) de junho, no Chile. Os jogadores do tricolor devem se apresentar para os treinos nesta quinta-feira (16).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em nota também divulgada nesta quarta-feira (15), o Grêmio também se posicionou.

“Todas as medidas têm como foco obter a melhor condição técnica possível para disputar as partidas da Libertadores e conquistar a classificação para a fase eliminatória, fato que sempre foi a prioridade e vai, entre outras coisas, ajudar o Grêmio na sequência do trabalho de reconstrução das suas estruturas danificadas pela enchente e no auxílio aos colaboradores atingidos diretamente por esse trágico evento climático.”