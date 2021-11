Avalie o post

O evento esportivo movimentou a cidade de Barcelos de 05 à 07 de novembro com os jogos da Segunda Fase da 28ª Copa dos Rios de Seleções categoria Sub-23. Pelo Grupo 21.

Barcelos sediou os jogos desta etapa, onde participam as seleções de Barcelos, Santa Isabel Rio Negro, Iranduba e São Sebastião do Uatumã.

O Evento esportivo é realização da Federação Amazonense de Futebol e apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Liga Esportiva Barcelense.

Confira resultados dos últimos jogos Grupo 21:

JOGOS:

SEXTA-FEIRA ás 14h: Santa Isabel Rio Negro 1 X 4 São Sebastião do Uatumã

SEXTA-FEIRA às 16h: Barcelos 2 X 0 Iranduba

SÁBADO ás 14h: Iranduba 2 X 0 Santa Isabel do Rio Negro

SÁBADO ás 16h: São Sebastião do Uatumã 3 X 0 Barcelos

DOMINGO ás 14h: São Sebastião do Uatumã 2 X 1 Iranduba (Seleção classificada: S. Sebastião do Uatumã)

DOMINGO ás 16h: Barcelos 5 X 0 Santa Isabel do Rio Negro

Confira as seleções classificadas para a 3ª Fase

Grupo 17: Silves

Grupo 18: Caapiranga, Canutama*

Grupo 19: Uarini, Tefé *

Grupo 20:Benjamin Constant

Grupo 21: São Sebastião do Uatumã

Grupo 22: Borba

* (Dois melhores segundos colocados)

CONFIRA AS FOTOS: