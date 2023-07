O Flamengo fez um bom jogo nesta quarta-feira, 5, e conseguiu garantir a vitória, de virada, contra o Athletico-PR pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com o Maracanã lotado, a equipe de Sampaoli saiu atrás do placar muito cedo. Logo aos seis minutos, Canobbio abriu o placar para o Furacão. Mas os donos da casa conseguiram se recuperar no segundo tempo. Aos 10 minutos, Pedro cobrou pênalti e empatou. Aos 25 minutos, Arrascaeta cobrou falta e, de cabeça, Bruno Henrique virou o jogo. O atacante saiu do banco para dar a vitória aos rubro-negros. O resultado deixa o Flamengo em vantagem para o jogo de volta na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada.

Leia também

Com 'paredão' no gol, América-MG vence o Corinthians por 1 a 0 na Copa do Brasil



Com golaço de Rafinha, São Paulo vence o Palmeiras e sai na frente na Copa do Brasil