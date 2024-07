Nesta quarta-feira (10), no Bank of America Stadium, a Colômbia venceu o Uruguai por 1 a 0 e garantiu sua vaga na grande final da Copa América de 2024. Os colombianos chegam a uma final da competição continental após 23 anos e Foi com emoção, luta e muita entrega que a Colômbia chegou à final da Copa América.

Os colombianos venceram o Uruguai por 1 a 0 nesta quarta-feira (10), em Charlotte, e enfrentarão a Argentina no domingo (14), na grande decisão da competição. Se em todo o torneio a Colômbia brilhou pelo futebol bonito apresentado, a vitória na semifinal foi na base do coração. Com um a menos desde o primeiro tempo, com expulsão infantil de Muñoz, os colombianos resistiram à pressão uruguaia e se garantiram na final.

Argentina e Colômbia se enfrentam na final da Copa América de 2024. Enquanto os argentinos tentam o 16º título da competição, os colombianos vão atrás da segunda taça da história deles. Esta será a primeira vez que a final do torneio será disputada entre os dois países. A grande final está marcada para o próximo domingo (14), às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Uruguai, por sua vez, que eliminou o Brasil nas quartas de final, disputa o terceiro lugar neste sábado (13), às 21h (horário de Brasília), contra o Canadá. A partida será no Bank of America Stadium, em Charlotte, no estado da Carolina do Norte.

