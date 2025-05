'Convidei o papa Leão XIV para vir ao Brasil', revela arcebispo de Manaus e Cardeal da Amazônia, dom Leonardo Steiner

Visuliazação: 0

Em entrevista exclusiva à CNN, o arcebispo de Manaus e Cardeal da Amazônia, dom Leonardo Steiner, disse que convidou o papa Leão XIV para vir ao Brasil. O clérigo participou do conclave que elegeu, após dois dias de confinamento, o cardeal americano Robert Prevost.

Steiner contou que não sabe se daria tempo de a viagem ser para a COP 30, em Belém, no mês de novembro, “por estar muito em cima”, mas que o novo papa “com certeza” virá ao Brasil.

O cardeal relatou que Leão XIV cumprimentou os outros 132 cardeais eleitores um a um, o que fez com que o tempo entre a fumaça branca e o aparecimento na sacada levasse mais de uma hora.

Mas não só. Outros cardeais que não participaram do processo também cumprimentaram o novo pontífice.

Steiner, que comanda a arquidiocese de Manaus, ainda falou que o espírito “missionário” e a trajetória de Prevost no Peru pesaram para que ele fosse escolhido pelos seus pares para suceder Francisco.

O papa Leão XIV

Cancelada

Antes de ser escolhido e anunciado como papa Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost estava com viagem marcada ao Brasil. O agora papa participaria da Assembleia Geral dos Bispos de 2025, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Santuário Nacional de Aparecida (SP).

O evento estava marcada para acontecer entre 30 de abril e 9 de maio, mas foi suspenso devido à morte do papa Francisco. Prevost era um dos principais convidados e seria o responsável pela pregação do retiro para os bispos brasileiros nos dois primeiros dias do encontro.

Prevost esteve no Brasil duas vezes: em 2012 e 2013, em Guarulhos (SP) e Belo Horizonte (MG), como prior geral dos Agostinianos.