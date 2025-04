Visuliazação: 0

A Conmebol iniciou um processo disciplinar para investigar um ato de racismo cometido por um torcedor do Palmeiras durante um jogo da Copa Libertadores. O incidente ocorreu no Allianz Parque, onde vídeos que circulam nas redes sociais mostram o torcedor fez gestos ofensivos e se referiu aos torcedores do Cerro Porteño de maneira pejorativa, chamando-os de “índios”. A entidade analisará as gravações do evento e poderá aplicar sanções ao clube, que podem incluir multas. Em resposta ao ocorrido, o Palmeiras anunciou em nota que está em busca da identificação do torcedor envolvido. O clube planeja bloquear o acesso desse indivíduo à plataforma de compra de ingressos e também pretende excluí-lo do programa de sócio-torcedor. Além disso, um Boletim de Ocorrência será registrado.

Conmebol abre procedimento disciplinar e pode punir o Palmeiras por gesto racista de torcedor. Na partida contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, um torcedor palmeirense foi flagrado fazendo gestos racistas e chamados os paraguaios de “índios.” Via: @okdobleamarilla 📷:… pic.twitter.com/mKlS6TvtnG — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 10, 2025

Este episódio marca o quarto caso de investigação disciplinar na atual edição da Libertadores. A Conmebol já está apurando outros incidentes, incluindo um torcedor do Sporting Cristal que fez gestos imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras, além de um caso de discriminação contra brasileiros no confronto entre Talleres e São Paulo. Recentemente, um jogador do Alianza Lima foi punido por atitudes xenofóbicas.

A partida entre Palmeiras e Cerro Porteño já apresentava um clima tenso, exacerbado por insultos racistas anteriores, direcionados ao jogador Luighi, durante a Libertadores sub-20. Durante a fase de definição dos grupos da Libertadores, o presidente da Conmebol se desculpou por comentários considerados inadequados sobre a participação dos clubes brasileiros, quando disse que fazer a competição sem os brasileiros seria como “Tarzan em Chita”. Antes do jogo, adesivos com a frase “Conmebol racista” foram colados na entrada do setor visitante do Allianz Parque. Richard Ríos foi o responsável pelo gol que garantiu a vitória do Palmeiras na partida.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias