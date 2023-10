A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) finalizaram na noite deste domingo (1°/10), a apuração dos votos para a escolha dos 5 novos membros titulares do Conselho Tutelar do município de Barcelos durante o quadriênio 2024-2027.

Abaixo, a lista com os nomes dos conselheiros titulares eleito Barcelos:

1° JOELCIMAR UGARTE: 412 Votos

2° LEANDRO UGARTE: 300 Votos

3° DOMINGOS SAVIO: 260 Votos

4° WALMA GANDRA: 254 Votos

5° ISAC BRUNO: 234 Votos