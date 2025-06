Confira como garantir atendimento pelo sistema de Telessaúde

Visuliazação: 0

O programa Saúde AM Digital, lançado pelo Governo do Amazonas, em fevereiro deste ano, está otimizando o agendamento e confirmação de consultas e exames na rede pública. Além de reduzir o índice de não comparecimento, também oferece a opção da consulta por Telessaúde. Por meio de uma assistente virtual, integrada ao aplicativo WhatsApp, através do número (92) 3190-1504, os pacientes recebem mensagens sobre a data, o horário e local das consultas ou exames agendados pelo Sistema de Regulação (Sisreg).

A ferramenta permite, de forma simples e segura, que o usuário realize, diretamente pelo celular, a confirmação da presença, solicite o reagendamento ou efetue o cancelamento do procedimento, tudo sem a necessidade de deslocamento até a unidade de saúde. Ao usuário que aguarda consulta no Sisreg, a assistente virtual também oferece a opção de teleconsulta. A pessoa pode escolher se quer fazer de casa, pelo celular ou outro dispositivo conectado à internet, ou pode optar por uma telessala em unidades de saúde da capital e do interior.

O governador Wilson Lima destacou o impacto do serviço no sistema de saúde do estado, enfatizando a importância da tecnologia para ampliar o acesso e a eficiência nos atendimentos.

“A nossa meta é fazer com que o paciente não espere mais de quinze dias para que ele receba um atendimento na teleconsulta. O paciente pode demandar se quer ser atendido pelo telessaúde, em qualquer unidade hospitalar, que a nossa assistente virtual entra em contato e passa todas as informações”, disse o governador Wilson Lima.

A comunicação é feita exclusivamente pelo número oficial do Saúde AM Digital: (92) 3190-1504. O Governo do Amazonas orienta que a população salve esse contato no celular e esteja atenta às mensagens enviadas, como explicou a secretária de saúde, Nayara Maksoud.

“A assistente virtual entra em contato com você por meio deste número. Não precisa ter receio de responder, ela vai te perguntar se você ainda precisa da consulta, se você quer atendimento por Telessaúde ou se você quer continuar presencial”, enfatizou a secretária.

Passo a passo

1. Salve o número oficial no seu celular:

Adicione o contato (92) 3190-1504 na sua agenda com o nome Saúde AM Digital. Esse é o número que a assistente virtual vai entrar em contato com você pelo WhatsApp.

2. Recebendo a mensagem da assistente virtual:

Quando uma consulta ou exame for marcado para você pelo Sistema de Regulação (Sisreg), a assistente virtual enviará uma mensagem pelo WhatsApp com as informações da data, horário e local do atendimento.

3. Escolha a opção desejada:

-Confirmar a consulta ou exame

-Solicitar o reagendamento (lembrando que isso só pode ser feito até duas vezes pelo WhatsApp)

– Cancelar o procedimento caso não possa comparecer

4. Interação

Se você quiser consultar seus agendamentos ou confirmar a consulta antes de ser chamado, também pode enviar mensagem para o número oficial a qualquer momento e seguir as orientações da assistente virtual.

Para confirmar a identidade, o sistema pedirá alguns dados pessoais: CPF, data de nascimento e nome da mãe. Isso garante a segurança no atendimento.

5. Presencial ou Teleconsulta?

A assistente virtual também dá a opção de consulta presencial ou por teleconsulta, que pode ser de casa ou em uma telessala instalada em uma unidade de saúde.

6. Importante:

-O serviço não agenda consultas ou exames de pacientes que ainda não possuem um encaminhamento;

-Toda a comunicação é feita apenas por mensagens de texto. Não envie áudios, vídeos ou imagens;

– Nenhuma informação bancária ou dado sensível será solicitado;

– O serviço é totalmente gratuito;

Endereços

As salas de telessaúde estão localizadas tanto em Manaus quanto no interior do estado. Em Manaus, são 16 telessalas disponíveis. Confira onde estão essas unidades:

– Policlínica Codajás (Avenida Codajás, Cachoeirinha)

– Policlínica Zeno Lanzini (Av. Autaz Mirim, 7035 – Tancredo Neves)

– Policlínica João dos Santos Braga (Av. Margarita, s/n – Nova Cidade)

– Policlínica José Lins (R. Maracanã, s/n – Redenção)

– CAIC Maria Helena (Av. Cristã, 690 – Colônia Terra Nova)

– CAIC Ana Braga (Av. Cosme Ferreira, s/n – São José)

– CAIC Afrânio Soares (Av. Tancredo Neves, s/n – Parque 10 de Novembro, Shangrilá)

– CAIC Alberto Carreira (Av. Brasil, s/n – Compensa)

No interior do Amazonas, já há telessalas nos seguintes município:

– Manacapuru

– Barcelos

– Tefé

– Manicoré

– Humaitá

– Tapauá

Balanço

O programa Saúde AM Digital já ofertou 19,8 mil teleconsultas e telediagnósticos no primeiro mês de operação. A iniciativa reduziu em até 25% a fila nas 12 especialidades com maior demanda na Regulação, diminuindo o tempo médio de espera, que era de até 100 dias para 19 dias. No interior, a oferta de atendimento é imediata nos 61 municípios, com acesso via aplicativo ou pelas telessalas estruturadas pelo Governo do Estado.

Por meio de uma assistente virtual, o sistema já realizou mais de 3 milhões de interações, incluindo 191 mil atualizações cadastrais e 126 mil mensagens enviadas a pacientes em fila. Entre os quase 20 mil agendamentos, mais de 15 mil usuários optaram pelo atendimento pelo celular e 4,2 mil pelas telessalas. Na área de diagnósticos, foram ofertados 3,6 mil exames, apoiados pela aquisição de 36 novos equipamentos para ampliar a cobertura na capital e interior.