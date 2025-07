Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus anunciou, nesta quarta-feira (9), as atrações nacionais do Festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro da capital amazonense.

Nesta edição, o evento contará com seis palcos principais: Mangueirão, Coreto, Alfândega, Malcher, Espaço Cultura Urbana e Espaço Moda. Cada estrutura terá uma proposta artística diferente, reunindo shows musicais, apresentações de moda, arte urbana e manifestações da cultura popular.

A programação inclui artistas de diversos estilos — como sertanejo, pagode, gospel e funk.



Confira a lista das atrações confirmadas:

Padre Alessandro Campos Fernandinho Xamã BK Calcinha Preta Pablo Poesia Acústica Dubdogz MC Livinho Joelma Ludmilla Bruno e Marrone Paralamas do Sucesso Simone Mendes Xand Avião Gusttavo Lima Ivete Sangalo

De acordo com a prefeitura, em breve, a programação oficial será divulgada.