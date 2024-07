A Prefeitura de Manaus confirmou, nesta quarta-feira (17/07), as atrações para o maior festival de artes integradas do Norte do Brasil, o “#SouManaus – Passo a Paço 2024”. O festival acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico de Manaus.

Estão confirmados: Alok; Wesley Safadão; João Gomes; Matue; MC Ryan; Meneva; Luan Santana; Chitãozinho & Xororó; Som & Louvor; Aline Barros; Padre Antônio Maria; Capital Inicial; Luisa Sonza; Pitty; Pixote; Manu Batidão; Lorena Simpson; e Titãs.

A expectativa para este ano é atrair mais de 500 mil pessoas nos três dias de evento, nos nove palcos que serão distribuídos em um perímetro de 60 mil metros quadrados.

Serão mais de 150 horas de programação cultural, com shows ao vivo, exposições e intervenções artísticas, além de feira gastronômica e espaços culturais.

O evento multicultural terá nove palcos: “Malcher”, “Alfândega”, “Palco Coreto”, “Palco Museu”, espaço “Cultura Urbana”, espaço “Moda”, o palco Teatro, espaço “Empreendedores”, e, de forma inédita, a “Tenda Eletrônica”, voltada ao público da música eletrônica.