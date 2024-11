Está previsto o anúncio de um financiamento de US$ 50 milhões (R$ 289,85 milhões) para o Fundo da Amazônia, segundo a Casa Branca divulgou em nota

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília confirmou o credenciamento do VOCE para a cobertura da chegada do presidente Biden ao Aeroporto Internacional de Manaus, neste domingo (17), após viagem a Lima, no Peru. Ele chega até o final da manhã sob forte aparato de segurança para uma estada de pouco mais de quatro horas na capital amazonense.

A visita de Biden é histórica. Pela primeira vez um presidente americano em exercício do cargo faz uma visita a floresta amazônica.

Apesar de restrições ao espaço aéreo controloado pelo Sindcta com a proibição de sobrevoos de drones, o Aeroporto de Manaus informa que as operações de pousos e decolagens de voos comerciais estao mantidas neste domingo.

Como parte da visita, Biden anunciará que os EUA cumpriram a promessa de aumentar até este ano o financiamento ao combate às mudanças climáticas para mais de US$ 11 bilhões (quase R$ 64 bilhões) e novas medidas de combate à crise do clima, incluindo um financiamento de US$ 50 milhões (R$ 289,85 milhões) para o Fundo da Amazônia.

“Os Estados Unidos estão anunciando US$ 50 milhões (R$ 289,85 milhões) para o Fundo da Amazônia, o que levará as contribuições totais dos EUA para o Fundo da Amazônia para US$ 100 milhões (cerca de R$ 578 milhões), sujeito à notificação do Congresso”, afirmou em comunicado oficial a Casa Branca, neste fim de semana que antecede a visita de Biden a Manaus.

Antes da aterrissagem do Air Force One trazendo Biden no Aeroporto Internacional de Manaus, os jornalistas que farão a cbertura foram orientados pela embaixada americana a ficarem concentrados no auditório do terminal onde todos os equipamentos serão submetidos a checagens, incluindo o procedimento padrão de segurança do aeroporto.

Depois da checagem para a cobertura exclusiva de foto e vídeo haverá uma plataforma em caminhões a 120 metros para a aterrissagem do avião presidencial. Após o pouso completo, as equipes serão convidadas a se aproximar até uma distância de 45 metros.

Agenda do presidente Biden no Brasil:

Domingo, 17 de novembro de 2024

Deixará Lima e viajará para Manaus.

Participará de um sobrevoo pela Amazônia.

Fará uma visita ao Museu da Amazônia.

Fará um discurso para imprensa selecionada.

Viajará para o Rio de Janeiro.

Segunda-feira, 18 de novembro de 2024

Participará do evento de lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Participará da Sessão de Trabalho I da Cúpula do G20.

Participará da Recepção dos Líderes do G20.

Terça-feira, 19 de novembro de 2024

Participará da Sessão de Trabalho III da Cúpula do G20.

Participará da apresentação dos Relatórios Sociais da Cúpula do G20.

Participará da Sessão de Encerramento da Cúpula do G20.

Realizará um almoço de trabalho com o presidente Lula.

Retornará à Casa Branca.

