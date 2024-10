A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), fez um balanço da sua gestão entre 2019 e 2024, sob a presidência do amazonense José Roberto Tadros, sobre a sua atuação estratégica, marcada por avanços expressivos em várias frentes, sempre com foco na defesa dos interesses do setor terciário.

Durante a reunião de Diretoria da Confederação, realizada na última quinta-feira (17), no Rio de Janeiro, os diretores da entidade apresentaram um panorama das ações que fortaleceram seu posicionamento político e social no cenário nacional, desde o início da gestão de Tadros.

O vice-presidente Financeiro, Leandro Domingos, ressaltou avanços em projetos em andamento em Brasília que fortalecerão a sustentabilidade da atuação da CNC. “Os projetos evidenciam a visão de longo prazo da entidade, ao investir em infraestrutura que fortalece sua capacidade de apoiar o desenvolvimento do setor”, afirmou Leandro.

“A instituição precisa ter peso, respeitabilidade e espaço suficiente para reivindicar os direitos e interesses do setor terciário. Por isso, atuamos em várias frentes, divulgando nossa atuação e garantindo a sustentação financeira necessária. Continuaremos fortalecendo o Sistema Comércio, dentro da sua importância no PIB nacional”, afirmou o presidente Tadros.

O vice-presidente Financeiro também enfatizou a relevância da aproximação entre a CNC e os grandes empresários, com o objetivo de fortalecer a representação do setor, citando como exemplos o vindouro CNC Global Voices, evento voltado para o grande empresariado nacional que acontecerá em novembro, e a recente homenagem recebida por José Roberto Tadros em Miami, por indicação de executiva das Arcos Dourados (McDonald’s).

No campo jurídico, a CNC, por meio de sua Diretoria Jurídica e Sindical (DJS), reduziu custos contratuais e ampliou o índice de sucesso nas ações judiciais, além de intensificar suas ações preventivas no Tribunal de Contas da União (TCU). Alain MacGregor, diretor Jurídico e Sindical da CNC, destacou iniciativas estratégicas e exitosas, as pautas dos cassinos on-line e o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

No âmbito sindical, Alain também apresentou os números da recente Semana do Comércio, que reuniu 1.800 participantes e promoveu boas práticas em diversas áreas sindicais.

“Essas práticas não apenas aprimoram o setor, mas também são finalistas do Prêmio Atena, que reforça o compromisso da Confederação com a inovação e a excelência”, destacou, além de elogiar a integração entre as Diretorias e entidades do Sistema Comércio como fator fundamental para os números de sucesso.

A liderança da CNC em debates sobre o impacto dos cassinos on-line na economia brasileira também foi ressaltada, com estudos realizados pela Diretoria de Economia e Inovação (Dein), apresentados ao Ministério da Justiça e à opinião pública em um movimento, replicado pelas Federações que compõem o Sistema Comércio, que reafirma o papel propositivo da entidade. Felipe Tavares, gerente de Economia, também apresentou um panorama econômico da atualidade e projeções para 2025, incluindo pontos como inflação, taxa básica de juros e crescimento do PIB.

Nara de Deus, diretora de Relações Institucionais, pontuou que o período também foi marcado pela coesão entre os Regionais e a integração das Federações, fortalecendo a representatividade do Sistema Comércio no Congresso Nacional e em outras esferas decisórias. “Precisamos ter uma visão dinâmica e estar preparados para todas as ameaças e oportunidades”, frisou Nara.

Recentemente, a CNC também liderou uma campanha robusta pela reforma administrativa, buscando otimizar a estrutura pública. A pauta foi apresentada por Elienai Câmara, gerente executivo de Comunicação e chefe do gabinete da entidade, que também trouxe números recordes do período 2019-2024, como o marco em mídia conquistada pela Confederação, corroborando seu papel como formadora de opinião.

A atuação coordenada entre Sesc e Senac também foi destaque, especialmente no combate à fome com o Sesc Mesa Brasil e no desempenho do Senac na WorldSkills Competitions, em que a instituição de ensino conquistou uma inédita medalha de ouro e reafirmou sua excelência na formação de mão de obra qualificada.

