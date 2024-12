O período de inscrições do processo seletivo simplificado para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já está aberto. A seleção oferta 31 vagas temporárias para as áreas de analista ambiental, antropologia, arqueologia, arquitetura e urbanismo, educação patrimonial e geoprocessamento, além de formação de cadastro de reserva.

Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), até o dia sete de janeiro de 2025. O valor da taxa de inscrição será de R$ 110 para todos os cargos.

As remunerações variam de R$ 6.681,70 até R$ 9.047,00. Além do salário, os profissionais contratados receberão auxílio-alimentação de R$ 1.000; assistência pré-escolar-filhos até 6 anos no valor de R$ 484,90 e auxílio-transporte.

Compõem o processo seletivo: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; além de perícia médica e heteroidentificação para os candidatos que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para os candidatos com deficiência e para os candidatos negros.

A prova objetiva será realizada na cidade de Brasília em 23 de fevereiro de 2025. O exame será composto por 80 questões múltiplas escolha sobre língua portuguesa, fundamentos da preservação do patrimônio cultural, legislação aplicada ao licenciamento ambiental, atualidades, direito administrativo, legislação específica da área e conhecimentos específicos da área.

