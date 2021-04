5 / 5 ( 2 votos )

Mais um concurso de conselho deve ter edital publicado em breve. Trata-se do concurso CRBio da 6ª Região, que ofertará vagas para nível médio e superior, e já está com banca definida. A empresa Quadrix organizará o certame e, inclusive, candidatos já podem acompanhar a página da seleção no site da organizadora.

Apesar do CRBio da 6ª Região abranger diversos estados do Norte, as vagas do concurso CRBio só abrangerão a capital Manaus, no Amazonas.

O número de vagas ainda não foi divulgado, mas candidatos já podem saber quais são os cargos. As oportunidades que estarão presentes no próximo concurso CRBio 6 são:

Auxiliar de Serviços Gerais (nível fundamental), com salários de R$ 1.100

Agente Fiscal, Assistente Administrativo, Assistente Contábil/Financeiro e Auxiliar Administrativo (nível médio), com salários de R$ 1.700 até R$ 2.400

Fiscal Biólogo (nível superior), com salários de R$ 4.770

Além deste valores, os aprovados receberão auxílios e indenizações, como auxílio-alimentação e transporte.

O que estudar para o concurso CRBio 6ª Região

Uma forma de começar a se preparar antes de ter o edital publicado de um concurso público é usar o último edital como base. O último concurso CRBio da 6ª Região ocorreu em 2012 e também foi organizado pela Quadrix.

Na época, foram ofertadas 4 vagas imediatas e 16 oportunidades para o Cadastro de Reserva, também para atuação em Manaus, Amazonas.

As oportunidades foram distribuídas entre os cargos de: agente fiscal, assistente administrativo, assistente contábil e fiscal biólogo.

Todos os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas com 50 questões, sendo elas: