Prazo para recurso contra a publicação do gabarito também inicia hoje e segue até esta quinta-feira

O gabarito preliminar da primeira fase do concurso para Procurador, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), foi divulgado ontem (26), no site da banca organizadora do certame: institutoacesso.org.br, desde às 17h (horário de Brasília). O gabarito está disponibilizado pela banca vai conter as respostas da prova objetiva, a primeira de quatro etapas do concurso para o cargo de Procurador, realizada no último domingo (24).

O prazo para recurso contra a publicação do gabarito preliminar é aberto a partir do ato de publicação, e segue até esta quinta-feira (28).

Ainda no último domingo (24), foi realizada a 1ª prova discursiva, com elaboração do parecer jurídico na área legislativa. No dia 1º de dezembro, das 8h às 12h30, será aplicada a 2ª questão discursiva, e elaboração de parecer jurídico na área administrativa.

Também no dia 1º de dezembro, das 14h às 18h30, será aplicada a 3ª questão discursiva e a elaboração de uma peça judicial. Todos os horários de aplicação das provas, seguem o fuso horário de Manaus.

O resultado do certame para Procurador, que inclui todas as quatro etapas da prova, será publicado no dia 7 de abril de 2025, às 17h, horário de Brasília, no site oficial do Instituto Acesso.

