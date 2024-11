Os candidatos que se inscreveram para o concurso público da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nos níveis Médio e Superior, já podem acessar o cartão de confirmação com os locais das provas que serão aplicadas no próximo dia 17 de novembro. Para consultar, o candidato precisa acessar o site do Instituto Acesso, que é a banca organizadora do certame: www.institutoacesso.org.br.

É necessário inserir o número do CPF para ter acesso às informações, que incluem, além do local de prova, dados pessoais do candidato, e regras para realização do certame.

As provas de Nível Superior serão aplicadas às 8h, a abertura dos portões às 7h e o fechamento às 7h45. Já as provas de Nível Médio serão aplicadas pelo período da tarde, às 14h, com abertura dos portões às 13h e o fechamento às 13h45. Os horários da aplicação de provas seguem o horário de Manaus. Para ambos os níveis de formação, a duração das provas será de 4h.

Todas as provas são de caráter classificatório e eliminatório, além disso, o candidato ainda passará por prova de títulos (caráter classificatório), perícia médica (classificatório e eliminatório), exame médico admissional (eliminatório) e deverá apresentar documentação para verificação de requisitos e condições (eliminatório).

Remunerações – O candidato, após convocado, nomeado e empossado terá, conforme previsto no edital, as seguintes remunerações:

Nível Médio: os cargos de Técnico Legislativo Municipal, Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Programação de Computador e Técnico em Informática, todos de Nível Médio, terão remuneração de R$ 4.015,33. Ao todo, são ofertadas 28 vagas nesta categoria, incluindo quatro para Pessoas com Deficiência (PcD).

Nível Superior: Para os cargos de Nível Superior na área de saúde, Médico – Clínico Geral; e Médico – Medicina do Trabalho, a remuneração será de R$ 7 mil. Os cargos de Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Psicólogo, Odontólogo e Assistente Social terão remuneração de R$ 6.177,48.

Na área administrativa, o cargo de Auditor de Controle Interno tem remuneração de R$ 19.748,16.

Já para os demais cargos da área administrativa – Nível Superior (Analista Legislativo Municipal, Biblioteconomista, Contador, Jornalista, Revisor, Redator, Engenheiro Civil – Segurança do Trabalho), Engenheiro Eletricista, Pedagogo, Designer Gráfico, Arquiteto e Urbanista e Intérprete de Libras), a remuneração será de R$ 6.177,48.

Na área de informática, os cargos de Analista se Sistema, Analista de Redes, Analista de Banco de Dados e Analista de Segurança da Informação também apresentam remuneração de R$ 6.177,48.

Ao todo, 52 vagas para Nível Superior foram disponibilizadas, incluindo sete para PcDs.

Procurador: a remuneração inicial é de R$ 22.554,25 por 40 horas semanais de trabalho. Para concorrer às vagas, a escolaridade exigida é formação em Direito, e o candidato precisa ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). São três vagas ofertadas para esta categoria, sendo uma delas para PcD.

Resultado final – O resultado do concurso, para os cargos de Nível Médio e Nível Superior, será divulgado no dia 23 de dezembro de 2024, às 17h.

O resultado do certame para Procurador será publicado no dia 7 de abril de 2025, às 17h. Todos os horários obedecem o horário de Brasília.

Todos os resultados serão publicados no site oficial do Instituto Acesso: institutoacesso.org.br.