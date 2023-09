O Comitê Israelita do Amazonas (CIAM) está realizando uma campanha para arrecadar recursos financeiros para ajudar as famílias afetadas pelo terremoto na cidade de Marraquexe, no Marrocos, no dia 9 deste mês.

As doações podem ser feitas via PIX por meio chave 04.387.031/0001-06, que é CNPJ da instituição. Conforme o CIAM, todo o dinheiro arrecadado será encaminhado para a embaixada do Marrocos no Brasil.

De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério do Interior, nesta segunda-feira (11), o número de mortos subiu para 2.681. Outras 2.501 pessoas ficaram feridas durante o forte tremor considerado um dos mais destrutivos dos últimos anos a atingir o país marroquino.

Dados dos serviços-geológicos americanos apontam que o terremoto atingiu magnitude de 6.8. Já o centro marroquino de pesquisa científica informa 7. Tremores em escala menor também estão sendo relatados no país.