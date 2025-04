Visuliazação: 0

O PSG veio a Londres com a missão de complicar a vida do Arsenal, e conseguiu. O time de Luis Enrique engoliu a marcação de Mikel Arteta nesta terça-feira (29), mesmo após a bela festa da torcida. Abriu o placar aos quatro minutos de jogo, com Ousmane Dembélé, após belo passe de Khvicha Kvaratskhelia. Durante todo o primeiro tempo, o time francês pressionou incessantemente e por pouco não ampliou o placar. O Arsenal começou a esboçar uma reação no fim da etapa, mas acabou indo para o intervalo com a desvantagem. No segundo tempo, parecia que os londrinos voltariam para o jogo, e chegaram a empatar o jogo com gol de Mikel Merino, no primeiro minuto da segunda etapa, mas o tento foi anulado.

O jogo ficou mais equilibrado, com alternância entre bons momentos dos dois times. Dembélé, herói da partida, saiu machucado na metade do segundo tempo e pode ser desfalque para a volta. Apesar da melhora, não foi o suficiente nem para empatar o jogo e o PSG leva um grande resultado para o jogo de volta no Parc dos Princes, na próxima quarta-feira, às 16h.

Como o Paris Saint-Germain levou a melhor?

Pressão do PSG desde o primeiro minuto

Arsenal reclamou de pênalti aos 36 do primeiro tempo, mas juiz mandou seguir

Os ingleses entraram no jogo de e criaram chances mais perigosas no fim do primeiro tempo, na casa dos 40 minutos

Donnarumma fez belas defesas

Gols

Ousmane Dembéle (PSG), aos 4 minutos do primeiro tempo

Próximos jogos

Arsenal x Bournemouth, domingo (30) às 13h30 pela Premier League

Strasbourg x PSG, domingo (30) ao 12h pela Ligue 1