Nos dias 14 e 15 de setembro, às 9h, no auditório do TCE-AM, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação (Cpead/TCE-AM) e com apoio da Escola de Contas Públicas (ECP), realizará o primeiro circuito de ensino sobre prevenção e combate ao assédio no ambiente de trabalho.

Aberto ao público, o evento faz parte do cronograma do Cpeaqd do TCE-AM e tem o objetivo de reforçar práticas e ensinamentos relacionadas às boas práticas de convivência para servidores, colaboradores, estagiários e pessoas interessadas em construir uma melhor atuação nas suas atividades profissionais.

Para participar e receber a certificação de 6h, é necessário realizar a inscrição na plataforma da Empresa Licittare Cursos e Treinamentos LTDA, em https://forms.gle/6w1H7Xc7qxzH5k9g7.

A Licittare é responsável pela programação dos dois dias de masterclass, que reunirá os melhores conteúdos para facilitar a aprendizagem, e que serão ministrados pela advogada e consultora em Direito Administrativo e Compliance, Monique Furtado, e pelo psicólogo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, Isac Pamplona.

O post Combate ao assédio é tema nesta quinta no TCE-AM apareceu primeiro em Portal Você Online.