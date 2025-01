Felipe Melo, ex-jogador de Palmeiras e Fluminense, anunciou sua aposentadoria aos 41 anos. Desde dezembro, ele estava sem clube após o término de seu contrato com o Fluminense. Em uma mensagem publicada em suas redes sociais, o atleta fez questão de agradecer a Deus, aos torcedores, aos clubes pelos quais passou, aos companheiros de equipe e à sua família. Com uma trajetória que se estendeu por mais de dez anos na Europa, Felipe Melo teve passagens marcantes por grandes clubes, como Juventus, Galatasaray e Inter de Milão. Em 2017, ele retornou ao Brasil para defender as cores do Palmeiras, onde rapidamente se tornou um ídolo da torcida.

Durante sua passagem pelo clube, Melo conquistou a Copa Libertadores em 2020 e 2021, além de outros títulos relevantes. Antes de brilhar no Palmeiras, Felipe Melo foi revelado pelo Flamengo e teve destaque no Cruzeiro, onde ajudou a equipe a conquistar a tríplice coroa em 2003. Sua carreira internacional também foi notável, com a conquista da Copa das Confederações em 2009 com a seleção brasileira e a participação na Copa do Mundo de 2010. No Fluminense, Felipe atuou como zagueiro e teve um papel crucial na conquista da Copa Libertadores de 2023, consolidando ainda mais seu legado no futebol brasileiro.

