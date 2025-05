Com Marciele e Isabelle, Natura sela aliança com os bois de Parintins para exaltar cultura amazônica

Visuliazação: 0

A Natura anunciou, nesta sexta-feira, 16/05, a nomeação de duas figuras emblemáticas do Festival Folclórico de Parintins como suas novas embaixadoras: Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Caprichoso, e Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido. A iniciativa reforça o compromisso da marca com a valorização da cultura amazônica e a representatividade feminina na região.

Isabelle Nogueira, manauara e símbolo do Boi Garantido, ganhou projeção nacional após sua participação no Big Brother Brasil 24, onde conquistou o terceiro lugar. Agora, como embaixadora da Natura nas categorias de perfumaria, rosto e corpo na região Norte, ela passa a representar a beleza amazônica e a força feminina na floresta.

“Sou filha da Amazônia e sempre levei comigo o orgulho de representar minha cultura. Estar com a Natura é continuar contando essa história com ainda mais voz”, disse Isabelle.

Marciele Albuquerque, indígena do povo Munduruku e atual cunhã-poranga do Boi Caprichoso, também disse estar muito feliz por ser a nova embaixadora da marca. A escolha reafirma a valorização dos povos originários e da força simbólica das mulheres na arena do bumbódromo.

“Estou muito feliz em poder atrelar meu nome e o do Boi Caprichoso a uma marca que valoriza os povos da floresta. A Natura entende que a Amazônia não é só floresta, é também gente”, afirmou Marciele durante evento em Manaus.

Evento aconteceu no restaurante Caxiri, em Manaus

Compromisso com a Amazônia

Com o patrocínio oficial do Festival de Parintins, a Natura retoma protagonismo no maior evento cultural do Norte, sinalizando também uma mudança no cenário comercial da festa, que vinha sendo patrocinada por outras marcas nos últimos anos.

Mais do que marketing, a iniciativa se conecta a uma estratégia de fortalecimento da identidade amazônica, da diversidade e da sustentabilidade.

Ao reunir duas representantes dos bois rivais como embaixadoras, a Natura envia uma mensagem potente: a rivalidade que movimenta a arena dá lugar à união quando o objetivo é defender a floresta e quem vive nela.